Bundesliga: Fürth verpflichtet Jung vom HSV

Jung kommt mit der Erfahrung von 78 Bundesliga- und 55 Zweitliga-Partien vom HSV. Vor vier Jahren wurde er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister. Seinen Vertrag in Hamburg hatte Jung in der Sommerpause aufgelöst.

"Kopfball- und zweikampfstark" und mit "viel Erfahrung"

Beim Kleeblatt wird Gideon Jung künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen. Fürths Trainer Stefan Leitl ist von seinen Qualitäten überzeugt: "Er ist kopfball- und zweikampfstark und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs spielen. Ich freue mich, dass wir ihn am Samstag beim Trainingsauftakt bereits dabei haben werden." Die Bundesligasaison beginnt für den Aufsteiger Mitte August mit einem Gastspiel beim VfB Stuttgart.

"Gideon will bei uns wieder richtig durchstarten und weiß, was uns in der ersten Liga erwartet. Seine Variabilität, gepaart mit seiner Erfahrung werden uns sehr gut tun und er passt auch charakterlich hervorragend in unsere Truppe", sagte der Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi.