Bundesliga: Fürth und Augsburg trennen sich torlos

Augsburg hatte im Abstiegskampf zuletzt wieder Selbstvertrauen getankt. Auch Fürth war nach dem Premieren-Heimsieg in der Bundesliga gegen Union Berlin frisch motiviert den nächsten Dreier einzufahren.

Beim Aufeinandertreffen des Tabellen-18. gegen den -16. passierte in der ersten Hälfte allerdings nichts Zählbares. Nachdem die SpVgg in den ersten Minuten am Drücker war, arbeiteten sich die Gäste schließlich mehr und mehr in die Partie und hatten zum Ende hin ein optisches Übergewicht. Allerdings konnte keine Mannschaft dabei fußballerisch überzeugen und sich gute Torchancen erspielen.