Bundesliga: Fürth erleidet bittere Niederlage gegen Frankfurt

Fürth-Coach Stefan Leitl war aufgrund der vielen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle gezwungen zu improvisieren. So rückte für den am Sprunggelenk lädierten Abwehrchef Nick Viergever Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck in die Innenverteidigung.

Beste Chance nach 45 Minuten für die SpVgg Greuther Fürth

Die Kleeblätter bestimmten die erste Viertelstunde, aber ohne sich zwingende Abschlüsse erarbeiten zu können. Die Gäste arbeiteten lange fast ausschließlich gegen den Ball und verpassten nach Eroberungen gefährliche Gegenstöße. So blieb die gefährlichste Aktion in der ersten halben Stunde eine verunglückte Klärungsaktion Jesper Lindstrom, die (27.) den eigenen Kasten nur knapp verfehlte.

Bis zur Halbzeitpause legten die Frankfurter ihr harmlosen Offensivbemühungen nicht ab. Stattdessen hatte Fürth die beste Gelegenheit vor dem Kabinengang. Branimir Hrgota knallte die Kugel (44.) aus acht Metern Entfernung ans Außennetz.

Lange ausgeglichene Partie

Die Franken kamen äußerst schwungvoll zurück auf den Rasen und drängen die Gäste sogar weit in deren Hälfte hinein. Erst nach rund einer Stunde wurde Frankfurt etwas aktiver. Doch entweder rettete Fürths Keeper Marinus Funk oder bei den Frankfurter Stürmern fehlte die Zielstrebigkeit. Doch Sebastian Rode verwandelte kurz nach seiner Einwechslung (75.) zum 1:0.

"Diese Niederlage ist für mich nicht erklärbar. Es ist in der Form auch überhaupt nicht verdient. Wir stehen immer wieder mit leeren Händen da. Wir werden weiter hart arbeiten und irgendwann wird das Glück zurückkommen." SpVgg Greuther Fürth-Trainer Stefan Leitl

Fürth wehrt sich, doch darf den Ausgleich nicht lange bejubeln

Kevin Trapp verhinderte (86.) den Fürther Ausgleichstreffer durch eine tolle Parade, der eingewechselte Timothy Tillmann hatte die Kugel vom nahen Fünfereck auf die kurze Ecke gespitzelt, Hrgotas Nachschuss aus mittigen 18 Metern blieb im Getümmel am Fünfmeterraum hängen. Cedric Itten gelang (90. +1) der Ausgleich. Die Fürther drängten sogar auf den Führungstreffer. Doch Rafael Borré (90. +3) gelang der Lucky Punch für die Eintracht. Fürth bleibt damit auch in seinem 22. Bundesliga-Heimspiel der Vereinshistorie sieglos.