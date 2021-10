Bundesliga: Fürth bekommt in Freiburg die nächste Packung

Greuther Fürth trudelt weiter durch die Bundesliga. Am 10. Spieltag sollte es ausgerechnet gegen den Tabellendritten Freiburg endlich einen Befreiungsschlag geben. Doch die Breisgauer kontrollierten von Beginn an das Spiel in jeder Phase. Die überforderte Mannschaft von Stefan Leitl brachte sich nach überstandener erster Drangphase des Favoriten selbst unglücklich in Rückstand. Ein schönes Eigentor von Simon Asta ließ die Freiburger Fans nach 20 Minuten jubeln. Asta wollte eigentlich am langen Pfosten mit dem Kopf ins Toraus klären, nickte die Kugel aber stattdessen in den linken Winkel ein. Kleeblatt-Keeper Marius Funk war machtlos.

Mit dem zweiten Treffer bogen die Freiburger schon auf die Siegerstraße ein. Vincento Grifo hatte einen Eckball von der linken Seite auf den ersten Pfosten gezirkelt, wo Höfler sein Luftduell gewann und den Ball auf das kurze Eck lenkte, wo der bislang sehr wache Funk nicht gut aussah. Er wehrte den Ball gegen den Pfosten ab, von wo aus er wieder gegen den Keeper prallte und schließlich ins Tor hoppelte.