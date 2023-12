FC Bayern: Gegen Union Berlin "eine Schippe drauflegen"

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel steht wie seine Stars mit seinem Job im Rampenlicht. Allerdings fühlt sich der 50-Jährige Abseits der Öffentlichkeit deutlich wohler, wie er am Donnerstag auf der Sportartikelmesse ISPO erzählte. "Ich bin am glücklichsten, wenn ich eine gute Trainingseinheit hatte. Vieles Drumherum ist nur Gossip, das kann ich ohnehin nicht beeinflussen". Zudem gab der Fußballlehrer Einblick in seine Beobachtungen rund um den "Teamspirit". Er habe "das Gefühl, dass die Fans eher den Spielern als den Klubs folgen. Und das verändert auch das Mindset der Spieler". Das bedeute auch, dass sich die Spieler "mehr auf sich selbst fokussieren."

Tuchel: Jeder will ein Stück vom Kuchen

Bei jeder Aufstellung für die Startelf ist Tuchel mit der Erwartungshaltung seiner Stars konfrontiert. Auch beim Duell mit Union Berlin wird er einige enttäuschen, weil sie zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Es sei deshalb umso mehr der "Job von uns Trainern, den richtigen Teamspirit zu setzen. Jeder will ein Stück vom Kuchen, ich weiß nicht, ob 'team first' wirklich für alle existiert."

"Jeder meiner Spieler will wichtig sein, will eine bestimmte Rolle spielen, will eine Belohnung. Man muss jedem die Wichtigkeit des Teams klarmachen, dass die Regeln für alle gelten.“ Thomas Tuchel

Müssen den Schalter umlegen

Gegen die krisengeplagten Köpenicker, die seit 16 Pflichtspielen ohne Sieg sind, fordert Tuchel vor dem Spiel am Samstag eine gesteigerte Mannschaftsleistung ein. Nach dem mageren 0:0 am Mittwoch gegen Kopenhagen in der Champions League müsse man "die Sachen besser machen. Wir wollen eine Schippe drauflegen, das Hauptaugenmerk liegt auf uns." Dafür sollen die Akteure jetzt "den Schalter umlegen. Die letzten beiden Heimspiele waren nicht unsere besten Spiele. Wir müssen die Schlagzahl und das Tempo erhöhen.“

Wenig Überraschungen in der Startelf zu erwarten

Gefordert sind die Stammspieler um Torjäger Harry Kane, denn gegen Berlin werde es nicht "allzu viele Überraschungen geben in der Aufstellung". Wieder spielen wird Innenverteidiger Min-Jae Kim, auch Jamal Musiala und Noussair Mazraoui stehen Tuchel wieder zur Verfügung. Bei Youngster Musiala werde es sich allerdings "nur maximal auf einen Kurzeinsatz beschränken“. Mittrainieren darf auch Eric Maxim Choupo-Moting. "Es sieht voll aus auf dem Trainingsplatz", freute sich der Coach.