Bundesliga: FC Bayern und Eintracht Frankfurt eröffnen Saison

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die neue Saison 2022/23 bekannt gegeben. Europa-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt und der deutsche Meister FC Bayern eröffnen die 60. Spielzeit der Bundesliga. In der vergangen Saison verpassten die Hessen den Bayern die erste Saisonniederlage. In der Rückrunde siegte der Rekordmeister knapp mit 1:0.

Bundesliga-Kracher Bayern - Dortmund am 9. Spieltag

Ihr erstes Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Woche darauf gegen den VfL Wolfsburg (12.-14.08.22). Das Topspiel gegen Vize-Meister Borussia Dortmund findet in der kommenden Saison bereits am 9. Spieltag statt: Am Wochenende vom 7.-9. Oktober 2022 treten die Bayern zunächst auswärts beim BVB an.

FC Augsburg startet mit Heimspiel

Der FC Augsburg empfängt zum Auftakt den SC Freiburg. Anschließend geht es im ersten Auswärtsspiel zu Bayer 04 Leverkusen. Am 3. Spieltag ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Am 7. Spieltag kommt es zum Duell mit dem Rekordmeister.

Wegen WM: zweimonatige Winterpause

In der Bundesliga beginnt die Spielzeit, die durch die WM in Katar vom 21. November bis 18. Dezember unterbrochen wird, am 5. August. Wegen der WM wird während der anstehenden Spielzeit eine zweimonatige Winterpause eingelegt. Deshalb wird die Bundesliga-Hinrunde nach dem 15. Spieltag unterbrochen. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet am 27./28. Mai 2023.