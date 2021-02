Bundesliga: FC Bayern stolpert zu einem 3:3 gegen Bielefeld

Gegen den Aufsteiger setzte Trainer Hansi Flick auf geballte Offensivpower. Neben Robert Lewandowski stellte er Maxim Choupo-Moting in die Spitze. Doch anstatt vorne zu glänzen, rutschten die Münchner auf dem in der ersten Halbzeit schneebedeckten Boden kräftig aus und präsentierten sich in der Abwehr höchst nachlässig.

"In der erste Halbzeit kam einiges zusammen. Bielefeld hat es gut gemacht und wir haben nicht gut verteidigt." FC Bayern-Trainer Hansi Flick

2:0 für Bielefeld ohne Münchner Gegenwehr

Weder Niklas Süle noch Bouna Saar hatten den heraneilenden Michel Vlap auf dem Schirm. Der konnte sich an der Grenze zum Strafraum sogar mit dem Rücken zum Tor noch einmal drehen und Manuel Neuer (9.) knallhart bezwingen. Gegenwehr? Von wegen! Eine halbe Stunde lang gab es vom Rekordmeister keine einzige hochkarätige Einschussmöglichkeit zu sehen. Stattdessen ließen Niklas Süle und David Alaba ihren Gegenspieler Amos Pieper völlig unbehindert zum Kopfball kommen, den er zur 2:0-Führung (37.) einnickte.