Bundesliga: FC Bayern nur glanzloses Unentschieden gegen Bremen

Erstmals in der Liga schickte Hansi Flick das englische Talent Jamal Musiala in der Startelf auf den Platz. Verzichtete dagegen zunächst auf das Nationalspieler-Quartett Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sané. Süle war erst gar nicht im Kader, die anderen drei saßen auf der Bank.

Auch gegen Bremen sollte es wieder ein Sieg werden, deshalb gingen die Gastgeber gleich druckvoll ans Werk und dominierten das Spiel von Beginn an. Douglas Costa jagte den Ball schon in der 4. Minute aus spitzem Winkel über die Latte. Bremen versteckte sich allerdings nicht und lauerte auf den richtigen Moment um die Bayern zu Überraschen. Die Doppelchance zur Führung gab es nach 17 Minuten: Josh Sargent schoss nach Flanke von links am Fünfer Manuel Neuer an. Den Nachschuss von Augustinsson parierte der Münchner Keeper ebenfalls stark und wischte den Ball aber stark aus der rechten Ecke. Die Münchner ereilten derweil die ersten Verletzungssorgen. Leon Goretzka (19.) ersetzte Lucas Hernández der sich bei dem Zweikampf mit Gebre Selassie wohl verletzt hatte.

Der FC Bayern dominierte die Partie, blieb aber vor dem Bremer Tor viel zu harmlos. Bremen hatte die besseren Chancen und machte aus der dritten Möglichkeit die Führung. Deshalb ging es mit dem 0:1-Rückstand für die Münchner in die Pause.