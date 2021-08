Bundesliga: FC Bayern muss in Gladbach mit 1:1 zufrieden sein

Plea erzielt erstes Tor der neuen Bundesligasaison

Den klar besseren Start in die Partie erwischten die Gladbacher, bei denen der zuletzt angeschlagene Stürmer Alassane Plea überraschend in der Startelf stand. Patrick Herrmann (4.) verfehlte das Bayern-Tor mit einem Linksschuss knapp (4.), eine Minute später muss Herrmann alleine vor Manuel Neuer eigentlich selbst abschließen, legte aber quer auf Lars Stindl, dessen Schussversuch Joshua Kimmich gerade noch so stören konnte (5.).

In der 10. Minute trafen die Fohlen dann zur verdienten Führung: Nach einem Ballverlust von Alphonso Davies schalteten die Borussen auf der rechten Seite sofort um. Über Stefan Lainer und Patrick Herrmann wurde der Ball zur Mitte gebracht. Stindl leitete geschickt weiter auf Plea, der Neuer bei seinem Linksschuss keine Chance ließ.