Bundesliga: FC Bayern München bezwingt den VfL Wolfsburg

Statt den Münchnern startete der VfL Wolfsburg mit Vorteilen in die Partie. Mit viel Tempo kamen die Gäste in den Strafraum. Dort blieb Lukas Nmecha an Lucas Hernández hängen. Wenig später landete eine Hereingabe Strafraum, Alphonso Davies konnte sie (4.) gerade so um den Pfosten ablenken.

Musiala und Müller treffen für den FC Bayern München

Nach rund zehn Minuten nahmen die Bayern Fahrt auf. Erst tanzte Sadio Mané auf dem rechten Flügel Micky van de Ven aus, die nachfolgende Hereingabe konnten die Wölfe klären. Benjamin Pavard scheiterte (14.) per Kopfball an der Latte! Dann vollstreckte (19.) Mané, doch der Treffer zählte nicht, weil der Senegalese klar im Abseits stand. Jamal Musiala tankte sich auf engstem Raum durch den gegnerischen Strafraum und lochte ein (33.) zur 1:0-Führung. Der Rekordmeister erhöhte den Druck nochmals. Nach drei in letzter Minute abgewehrten Schussversuchen hielt Thomas Müller einfach den rechten Schlappen hin und lenkte (44.) die Kugel unhaltbar unten links ins Netz zum 2:0.

Zweiter Abseitstreffer von Mané

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Trainer Julian Nagelsmann (46.) mit Leroy Sané eine frische Offensivkraft, Serge Gnabry ging vom Platz. Wie zu Beginn zeigte sich erst einmal der VfL. Nach einem gehörigen Durcheinander (49.) grätschte Lukas Nmecha heran, blieb aber an Manuel Neuer hängen.

Dann musste dessen Gegenüber Koen Casteels mit einer Glanztat gegen Sané retten. Ein Schuss von Mané landete (72.) im Wolfsburger Kasten. Nach einer doppelten Videoüberprüfung auf Überschreitung der Torlinie sowie auf Abseits entschied Schiedsrichter Harm Osmers auf Letzteres.

Neuzugänge Tel und Gravenberch mit Kurzeinsätzen

Mathys Tel durfte noch zu seinem zweiten Kurzeinssatz ran, Mané ging für ihn vom Platz. Auch der Torschütze des 1:0 Musiala durfte sich (83.) ausruhen. Ryan Gravenberch kam zu einem kurzen Heim-Debüt. Vorne zeigten Tel und Sané noch zwei weitere vergebliche Abschlussversuche. Dann war der 2:0-Sieg endgültig unter Dach und Fach.