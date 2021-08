Bundesliga: FC Bayern-Kapitän Neuer muss pausieren

Neuer hatte am Dienstag in der Partie gegen den BVB zwar durchgespielt, fasste sich aber mehrmals an den schmerzenden rechten Fuß. Jetzt steht fest: Er hat sich eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Ob der Torwart am Sonntag (22.08.21, 17.30 Uhr) in der Partie gegen den 1. FC Köln wieder fit ist, ließen die Bayern offen.