Bundesliga: FC Bayern gewinnt mit Mühe in Mainz

Boetius schockt die Bayern

Kurz nach der Pause fiel der überraschende Ausgleich für die Mainzer: Jean-Paul Boetius war schneller als Joshua Kimmich und traf aus kurzer Distanz. Würden die Mainzer, die seit fünf Spielen sieglos waren, den großen FC Bayern ärgern und ihn zurück in die Krise schicken? Denn nach dem Ausgleich wurden die Gastgeber mutiger und selbstbewusster. Der Rekordmeister brauchte eine Weile, bis er den Ausgleich wegsteckte.

In der 62. Minute sorgte Thiago mit seinem Treffer für Aufatmen beim FCB. Die Münchner drängten auf das dritte Tor, doch zwingende Chancen gab es kaum. Für die Bayern wurden die Schlussminuten zur Zitterpartie. Das Team von Niko Kovac gewann zwar das dritte Spiel in Folge und ist jetzt bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Dortmund heran gerückt, aber wie beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen AEK Athen, so richtig überzeugend wirkte das auch diesmal nicht. Mal sehen, wie es am Dienstag gegen den Regionalligisten SV Rödingshausen läuft.