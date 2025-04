Kompany-Ansage: Meister werden – "wieder und wieder und immer"

Am Samstag gegen 17.20 Uhr könnte der FC Bayern die 34. Meisterschaft seiner langen Historie feiern. Dafür müssen die Münchner nicht nur gegen den FSV Mainz 05 gewinnen (Samstag, 26. April, ab 15.30 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport), sondern auch auf Schützenhilfe vom FC Augsburg hoffen, der zeitgleich gegen Leverkusen antritt (Samstag, 26. April, ab 15.30 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport).

Eberl über Meister-Feier: "Bin da bisschen abergläubisch"

Solche Gedanken hat sich Trainer Vincent Kompany nach eigenen Angaben nicht gemacht. Ob das stimmt, weiß nur der Belgier selbst und vielleicht sein engstes Umfeld. Wer Kompany in dieser Saison aber ein wenig beobachtet, der konnte sich schon vorher denken, was der 39-Jährige auf die Frage nach möglichen Weißbierduschen am Samstag antworten würde: "Ich habe mich nur auf das Mainz-Spiel vorbereitet", sagte er mit einem leichten Anflug von Enttäuschung in der Stimme, dass die anwesenden Journalisten auch vor seinem 48. Spiel als FC-Bayern-Trainer es nicht lassen können, ihm solche Fragen zu stellen. "Sie wussten, dass ich das antworte. Nur die 90 Minuten sind wichtig."

Und auch Sportvorstand Max Eberl will laut eigenen Angaben nichts davon wissen, ob die übergroßen Weißbiergläser derzeit im Bauch der Allianz-Arena auf Hochglanz gebracht werden und T-Shirts mit der Meisterschale schon gedruckt sind: "Ich bin da ein bisschen abergläubisch, dass ich davon nichts wissen will, bis es tatsächlich so weit ist", erklärte Eberl – aber der FC Bayern ist im Feiern nun mal äußerst routiniert, daher glaubt auch Eberl: "Ich bin mir relativ sicher, dass im Hintergrund etwas vorbereitet wird."

Niederlage im Hinspiel – Kompany: "Das mögen wir nicht"

Die Motivation vor dem Spiel gegen Mainz zieht Kompany also nicht aus der Aufsicht auf eine Meisterschale, sondern aus der Vergangenheit. Genauer aus dem Hinspiel im Dezember, als die Mainzer den FC Bayern mit 2:1 besiegten und den stolzen Münchnern eine von zwei Niederlagen dieser Bundesligasaison zufügten. "Wir haben gegen die verloren. Das mögen wir nicht", sagte Kompany, "Wie ich unsere Mannschaft kenne, ist die Motivation so groß. Das konnte ich auch schon im Training sehen."

FC Bayern: "Keiner sagt, dass wir in Zukunft mal verlieren müssen"

Keine guten Aussichten also für alle, die es nicht so mit dem FC Bayern halten und hoffen, dass Leverkusen doch noch irgendwie das Wunder schafft und dem Rekordmeister die Schale doch noch aus den ausgestreckten Händen reißen kann.

Und auch sonst war es für diesen Teil der Fußballfans keine allzu ermutigende Pressekonferenz. Denn Kompany, der sonst so bedachte Trainer, ließ sich dann allerdings doch zu einem Blick in die Zukunft reißen. Die Meisterschaft wolle er natürlich gewinnen. Doch nicht nur in dieser Saison, erklärte Kompany: "Ich möchte, dass sie das wieder erreichen. Und wieder und wieder und immer."

Das Spiel gegen Mainz zählte er dann sogar schon zur Vorbereitung für die kommende Saison: "Die Fortschritte, die wir machen können, sind nicht zu Ende. Man kann auch schon die nächste Saison vorbereiten, die nächsten Momente", und setzte dann zur ganz großen Drohung an: "Keiner sagt, dass wir in Zukunft mal verlieren müssen."

Kompany ist nicht einmal ein Jahr in München. Das Mindset des Rekordmeisters hat er allerdings in Windeseile aufgesaugt. Nun muss er allerdings auch tatsächlich liefern.