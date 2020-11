Bundesliga: FC Bayern gegen Dortmund "ein Leckerbissen"

Nach dem 2:1-Erfolg in Köln ist der FC Bayern aktuell die Nummer eins der Bundesliga-Tabelle. Im vierten Auswärtsspiel in Folge trifft der Rekordmeister am Samstag (ab 18.30 Uhr, Heute im Stadion mit Live-Einblendungen) auf Borussia Dortmund, punktgleich auf Platz zwei.

Das Duell sei ein "Leckerbissen" für das Team und die Fans. Dortmund hat "einfach eine herausragende Mannschaft", lobte Bayerncoach Hansi Flick vor dem Klassiker.

Das Team von Trainer Lucien Favre präsentierte sich zuletzt in bestechender Form. Zudem schickt der BVB mit nur zwei Gegentoren derzeit die beste Abwehr aufs Spielfeld. Deshalb sei Topstürmer Erling Haaland "nicht der Einzige, auf den wir aufpassen müssen. Wir benötigen 100 Prozent", weiß Flick, der die starke Defensive und die schnellen Spieler des Gastgebers auf dem Zettel hat. Die Mannschaft müsse "gut stehen und eine gute Tiefenabsicherung haben."

An der nötigen Motivation seiner Spieler hat der 55-Jährige auch nach den anstrengenden englischen Wochen keinen Zweifel, da man zuletzt auch in der Champions League gegen Salzburg gesehen hat: "Die Mentalität, der Siegeswille sind top."

"Wir sind sehr selbstbewusst und werden alles tun, dieses Spiel zu gewinnen.“ Hansi Flick

Möglichst wenig Fehler machen

Die Münchner haben immerhin mit ihren 24 Treffern nach sechs Spieltagen eine neue Liga-Bestmarke gesetzt, allerdings kassierten sie auch schon neun Gegentore. Denen will Flick aber nicht allzu viel Gewicht beimessen: "Wir würden natürlich gerne weniger Gegentore bekommen. Aber wir sehen auch das Positive, bis auf Hoffenheim haben wir alle Spiele gewonnen."

Flick sieht bei seiner Abwehr zwar noch Luft nach oben, doch die Bilanz spreche für sich. "Natürlich geht man als Trainer auch mal kritisch mit der Mannschaft um, aber man muss sehen, dass wir es seit Wochen herausragend machen." Gegen Dortmund müsse man deshalb einfach möglichst wenig Fehler machen. "Entscheidend ist immer, dass du das Spiel gewinnst."