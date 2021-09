Bundesliga: FC Bayern feiert im Wiesn-Trikot höchsten Saisonsieg

Nein, rotieren wolle er nicht viel, sagte der FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Sicher nicht auf "fünf, sechs Positionen". Schließlich liege vor seinem FC Bayern München eine normale Woche. Das heißt, die Münchner Vielspieler dürfen ausnahmsweise mal ausruhen am Dienstag und Mittwoch in der kommenden Woche. Und so tauschte Nagelsmann am fünften Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum also insgesamt nur dreimal im Vergleich zum 3:0 beim FC Barcelona am Dienstagabend.

Das erwies sich insofern als gar nicht so schlecht, weil für die Münchner am Ende des Arbeitstages am Samstagabend zwei wichtige Statistiken standen: Sie feierten ihren höchsten Saisonsieg gegen den Aufsteiger VfL Bochum - ein 7:0 (4:0). Und sie übernahmen zumindest bis zum sonntäglichen Einsatz des VfL Wolfsburg die Tabellenführung. Dieser Umstand erfreut natürlich auch den Coach, der noch am Freitag meinte: "Du hast auch in der Bundesliga einen Anspruch. Und aktuell sind wir nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf dem zweiten Platz."