Bundesliga: FC Bayern eröffnet Saison gegen Hertha BSC

Seinen Heimauftakt bestreitet der FC Augsburg gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin, die Bayern müssen am 2. Spieltag zum FC Schalke 04. Zum großen Duell gegen Borussia Dortmund kommt es am 11. Spieltag (8. bis 11. November). Die Bayern haben in der Hinrunde Heimrecht.

In der 2. Bundesliga hat es das Eröffnungsspiel ebenfalls in sich: Am 26. Juli trifft der VfB Stuttgart im Duell der Absteiger auf Hannover 96. Der 1. FC Nürnberg gastiert bei Dynamo Dresden, Jahn Regensburg empfängt den VfL Bochum, Fürth erwartet den FC Erzgebirge Aue.

Die ersten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga sind in der Woche 8. bis 12. Juli geplant, für die 2. Bundesliga bereits in der kommenden Woche.