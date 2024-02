FC Bayern vor dem 1970er-Klassiker: Es riecht nach gutem Fußball

FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach - das hat immer noch einen besonderen Klang. In den 1970er Jahren der Bundesligaklassiker schlechthin riecht das Duell auch heute noch nach Topspiel und tollem Fußball. Aus Münchner Sicht spielt vielleicht auch ein bisschen das Gefühl mit rein, gegen einen "Angstgegner" antreten zu müssen. Am Samstag (15.30 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) gibt es eine neue Auflage.

Viele Verletzte, Trainer Thomas Tuchel krank, der Gegner gut in Form - den Bayernfans könnte tatsächlich etwas mulmig werden vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzwölften vom Niederrhein. Doch Sportdirektor Christoph Freund konnte am Freitag zumindest bei einer Personalie Entwarnung geben: Tuchel hat einen grippalen Infekt offenbar rechtzeitig vor der Partie auskuriert.

Freunds Erwartung: Keine Blöße zeigen vor dem Topspiel

Er habe "positive Nachrichten", sagte Freund, der Tuchel bei der Spieltags-Pressekonferenz vertrat: "Thomas ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind positiv gestimmt." Tuchel sollte am Nachmittag bereits wieder das Abschlusstraining des Rekordmeisters leiten. Der 50-Jährige hatte in den vergangenen Tagen wegen seiner Erkrankung gefehlt.

Für Samstag formulierte Freund eine Woche vor dem Topspiel beim zwei Punkte besser platzierten Spitzenreiter Bayer Leverkusen formulierte seine klare Erwartungshaltung für den Klassiker gegen Gladbach: "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, das ist unser großes Ziel."

Mazraoui ist zurück - Zwei Bundesligadebüts stehen an

Dabei ist die personelle Situation durchaus noch angespannt. Unter anderem müssen die Münchner auf die angeschlagenen Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Kingsley Coman und Serge Gnabry sowie auf Min-Jae Kim (Asien-Cup) verzichten. Dafür steht Noussair Mazraoui nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup wieder zur Verfügung.

Dass der FCB das Wintertransferfenster genutzt hat, um drei neue Spieler zu holen, könnte sich erstmals auszahlen. Die Neuzugänge Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Bryan Zaragoza (FC Granada) stehen vor ihrem Bundesligadebüt. Eric Dier absolvierte bereits zwei Einsätze für die Münchner.

Assistenztrainer Zsolt Löw stünde zur Not bereit

Sollte Tuchel doch noch ausfallen, würde er von seinem Assistenten Zsolt Löw vertreten werden. Löw hatte seinen damals gesperrten Chef in dieser Saison schon am ersten Gruppenspieltag der Champions League gegen Manchester United (4:3) vertreten. Ein gutes Omen wäre das freilich nicht: Zuletzt mussten die Bayern am 27. Oktober 2021 auf ihren Chef verzichten - damals fiel Julian Nagelsmann wegen einer Corona-Infektion aus. Seine Mannschaft ging unter Assistent Dino Toppmöller mit 0:5 unter - bei Borussia Mönchengladbach.