Bundesliga: FC Bayern beginnt Jahres-Endspurt in Berlin

"Wir freuen uns auf die drei Spiele", sagte Flick zum Bundesliga-Restprogramm. Das will er möglichst erfolgreich abschließen. "Wir stehen an der Tabellenspitze und da wollen wir bleiben", so der Coach.

Flick über die Gegentore: "Nicht unser Anspruch"

Dafür sollen die Münchner "kompakter stehen", so Flick. Angesprochen auf die zahlreichen Gegentore sagte er: "Das ist nicht unser Anspruch. Das sind Dinge, die wir ändern wollen und müssen". Gegen Union soll die Abstimmung besser klappen.

Gegner Union "mit viel Leidenschaft"

Obwohl beim Gegner der Schlüsselspieler Max Kruse ausfällt, seien die Köpenicker "nicht zu unterschätzen", sagte Flick. Da könne "jeder Tore machen", warnte der Coach und betonte die "Spielweise mit viel Leidenschaft" beim Gastgeber.

Hernández oder Davies?

Ob in Berlin am Samstag (12.12.20, 18.30 Uhr) Lucas Hernández oder Alphonso Davies hinten links die Abwehr dichtmachen sollen, ließ der Trainer offen. "Wir müssen abwarten und uns im Trainerteam Gedanken machen, wer im Spiel die bessere Option ist", sagte der 55-Jährige.

Tolisso eine Option, Kimmich "auf einem guten Weg"

Positives berichtete Flick über zwei zuvor verletzte Spieler. Corentin Tolisso sei gegen Berlin bereits eine Option. "Tolisso hat gestern mittrainiert. Wir müssen sehen, wie er reagiert hat. Das werden wir nach dem Abschlusstraining entscheiden“, erklärte Flick. Bei Joshua Kimmich ist nach seiner Knie-Operation zwar noch kein Einsatz absehbar. Doch der Trainer sieht ihn "auf einem guten Weg". Die Hoffnung lautet: "Vielleicht kann er nächste Woche ins Mannschaftstraining teilintegriert werden."

Vorfreude auf das Champions-League-Achtelfinale und das neue Jahr

Eine möglichst dicke Personaldecke kann der Trainer gut gebrauchen. Schließlich wollen "der Verein, die Mannschaft und das Trainerteam so erfolgreich wie möglich sein", sowohl in der Liga, als auch in der Königsklasse. Das "Achtelfinale wird einen Hammer geben", sagt der Bayerntrainer voller Vorfreude angesichts der am Montag bevorstehenden Auslosung und auch als Ausblick auf das neue Jahr. Zugleich betonte er nochmals: Die Basis sei "die Bundesliga und daher wollen wir auch hier sehr erfolgreich sein." Und da geht die Reise jetzt erst einmal nach Berlin.