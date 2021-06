Bundesliga: FC Bayern beginnt in Gladbach, Fürth in Stuttgart

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekanntgegeben. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga findet am 13. August (20.30 Uhr) im Borussia-Park in Mönchengladbach statt. Dort trifft der FC Bayern München zum 107. Mal seit Gründung dieser Spielklasse auf die Fohlen. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub erwartet den neuen FCB-Trainer Julian Nagelsmann bereits nach der ersten Länderspielpause am vierten Spieltag (11./12. September) mit dem Gastspiel bei RB Leipzig.

Strammes Auftaktprogramm für den FC Augsburg

Der FC Augsburg empfängt am ersten Spieltag die TSG Hoffenheim. Angesichts der weiteren Begegnungen stellte Trainer Markus Weinzierl klar: "Bei dem Auftaktprogramm gegen Hoffenheim, in Frankfurt, gegen Leverkusen, bei Union Berlin und gegen Mönchengladbach ist klar, dass wir von Beginn gefordert sind. Dafür werden wir in der Vorbereitung sehr konzentriert arbeiten."

Fürth-Trainer Leitl erhofft sich "neuen Schub" für den Aufsteiger

Die SpVgg Greuther Fürth beginnt beim VfB Stuttgart, der seit der vergangenen Saison wieder in der Bundesliga spielt.

"Mit der heutigen Spielplan-Bekanntgabe bekommt auch die Vorfreude auf die neue Saison nochmal einen neuen Schub, dass wir uns bald mit den besten Teams Deutschlands messen dürfen". SpVgg Greuther Fürth-Trainer Stefan Leitl.

Drei bayerischer Derbys

Zum ersten bayerischen Derby kommt es am sechsten Spieltag, dann reist der Rekordmeister nach Franken. Am 12. Spieltag kommt der FC Bayern nach Augsburg, zum Hinrunden-Abschluss gastieren die Schwaben in Fürth.

Klassiker-Start auch in der 2. Bundesliga

Drei Wochen zuvor startet die 2. Bundesliga (23. Juli, 20.30 Uhr) in die kommende Saison: Der FC Schalke 04 empfängt zum Auftakt den Hamburger SV. Der FC Ingolstadt gastiert beim Mitaufsteiger aus der 3. Liga Dynamo Dresden.