Bundesliga: FC Augsburg trotzt Union Berlin ein Unentschieden ab

Das Bundesliga-Duell Union Berlin gegen den FC Augsburg entwickelte sich am 14. Spieltag schnell zu einem spannenden Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Sheraldo Becker brachte die Union bereits in der siebten Minuten in Führung. Nur zwei Minuten später schickte der FCA allerdings schon die passende Antwort. Ruben Vargas bediente Florian Niederlechner (9'). Der Stürmer drehte sich blitzschnell am Elfmeterpunkt und schob das Leder unhaltbar für Union-Keeper Lennart Grill ein.

FCA zeigt Nehmerqualitäten

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und wollten den nächsten Treffer. Der gelang Kevin Behrens in der 22. Minute. Der Stürmer konnte unbedrängt hochsteigen und unten rechts zur 2:1-Führung einköpfen. Die Schwaben blieben jedoch unbeeindruckt und suchten ihre Chance zum Ausgleich. Einen Abpraller von Ermedin Demirovic nutzte Niederlechner (39') zum erneuten Ausgleich. Der 32-Jährige beförderte das Spielgerät akrobatisch per Seitfallzieher über den Union-Torwart hinweg in den Kasten.