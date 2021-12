Bundesliga: FC Augsburg trotzt Leipzig ein Unentschieden ab

Die Sachsen hatten auf dem Augsburger Rasen von Anfang an das Zepter in der Hand. Das Team von Domenico Tedesco, der seit Anfang Dezember bei RB als Chefcoach die Taktik vorgibt, kontrollierte das Geschehen allerdings ohne spielerisch immer zu glänzen. Lediglich Andrè Silva war es in der 19. Minute vergönnt, zum 1:0 einzunetzen. Ansonsten lies Leipzig relativ viele Möglichkeiten das Ergebnis zu erhöhen liegen. Die Fuggerstädter waren dagegen nur ein Mal durch Jan Morávek wirklich gefährlich. Der Schuss des Tschechen aus 18 Metern wurde von Joško Gvardiol zur Ecke geblockt. Offensiv war es zu wenig, um die Gäste ins Schwitzen zu bringen.