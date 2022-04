Bundesliga: FC Augsburg trotz Niederlage dem Klassenerhalt nahe

Die Losung war schon vor der Partie am Samstagnachmittag klar beim FC Augsburg: "Wir wollen es fertig machen und in der Liga bleiben", verkündete Trainer Markus Weinzierl. Nach zuletzt drei Siegen in fünf Partien hatten sich die Augsburger in eine gute Position gebracht und etwas Abstand zwischen sich und der Abstiegszone gebracht.

Am Samstagnachmittag stellte sich nun heraus, dass jener Abstand zum vorzeitigen Klassenverbleib gerade so noch nicht reichte. Denn die Augsburger verloren 1:4 (0:2) gegen den starken 1. FC Köln und haben nun zwei Partien vor dem Ende sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt.

Doch weil Arminia Bielefeld wie Stuttgart nicht gewinnen konnte, können die Augsburger immerhin nicht mehr direkt absteigen. Die Schwaben sind dem Klassenverbleib zudem mittlerweile sehr nahe, weil der VfB in den schweren Spielen beim FC Bayern und gegen Köln schon sechs Punkte aufholen müsste.