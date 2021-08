Bundesliga: FC Augsburg torlos in Frankfurt

"Wir wollen unbedingt gewinnen. Wir wollen den Fehlstart wiedergutmachen", sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel. Gewonnen hat der FC Augsburg nicht - aber immerhin konnten die Schwaben einen Punkt nach Hause mitnehmen.

Nach dem 1:4 gegen Hoffenheim zum Bundesligaauftakt wollten die Schwaben einen Fehlstart vermeiden. Nicht dabei in Frankfurt war Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der Adduktorenprobleme hat.

Niederlechner muss früh nach Zusammenprall vom Platz

Augsburg startete bei der Eintracht, die in Dortmund mit 2:5 verloren hatte, gut in die Partie. Doch dann mussten die Fuggerstädter nach einer Viertelstunde den ersten Rückschlag verkraften: Offensivspieler Florian Niederlechner prallte mit dem Kopf mit Martin Hinteregger zusammen und musste ausgewechselt werden. Für ihm kam Fredrik Jensen. Augsburg kam in der ersten Hälfte kaum gefährlich vor das Tor. Aber auch die Hausherren hatten ihre Schwächen in der Offensive und stellten Torhüter Rafał Gikiewicz kaum vor Probleme.

Frankfurt drängt, Augsburg verteidigt

Kurz nach der Pause der nächste Verletzte bei den Augsburgern: Jan Morávek musste vom Platz und wurde durch Carlos Gruezo ersetzt. Und der hatte in der 59. Minute die größte Chance für die Schwaben: Frankfurts Keeper Kevin Trapp spielte den Ball genau vor die Füße des Ecuadorianers, doch Gruezo zögerte zu lange und traf statt des leeren Kastens nur das Tordach.

Das war der Auftakt einer turbulenten letzten halben Stunde. Frankfurt erhöhte den Druck, doch Augsburgs Abwehr stand sicher und die klaren Abschlüsse fehlten.