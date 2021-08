19.08.2021, 15:43 Uhr

Bundesliga: FC Augsburg reist mit "viel Mut" nach Frankfurt

Nach dem Bundesliga-Fehlstart gegen 1899 Hoffenheim steht für den FC Augsburg das Gastspiel in Frankfurt an. Trainer Markus Weinzierl will sein Team dort "gegen einen guten Gegner weiterentwickelt zeigen". Diesmal soll sein Team "mutig bleiben".