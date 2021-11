Bundesliga: FC Augsburg reist mit Rückenwind zum VfL Wolfsburg

Den "Rückenwind" aus dem 4:1 gegen den VfB Stuttgart will der FCA am Samstag (6.1.2021, 15.30 Uhr, Radio-Livereportage) ins Gastspiel bei den Wölfen mitnehmen und "weiter gierig sein und punkten", erklärte Trainer Markus Weinzierl. Das sieht auch Niklas Dorsch so: "Jetzt gilt es, genauso weiterzumachen!"

FCA-Defensive soll VfL-Stärken "aus dem Spiel nehmen"

Dafür müsse der FC Augsburg aber "defensiv gut stehen", betonte der Coach. Schließlich habe Wolfsburg durchaus Qualität. Die Forderung lautet deshalb: "Wir müssen ihre Stärken aus dem Spiel nehmen!" Eine weitere Warnung Weinzierls war zugleich eine Kampfansage: "Sie haben gute Einzelspieler, das haben wir aber auch".

Reece nach Vertragsverlängerung eine Option für den Kader

Personell sieht sich Augsburg gut gerüstet. "Der Kader ist fit, nur bei Lago müssen wir schauen", erklärte der Coach. Die Startaufstellung wollte der 46-Jährige noch nicht verraten. Eine Option dürfte aber Reece Oxford sein, der seinen Vertrag beim FCA gerade vorzeitig bis Juni 2025 verlängert hat. Der Innenverteidiger zählt nicht nur in der Defensive zu den Leistungsträgern, sondern glänzt auch in der Offensive. In den vergangenen vier Pflichtspielen waren ihm drei Treffer gelungen.

Blick voraus: Nach den Bayern geht es gegen Anstiegskonkurrenten

Für den FC Augsburg soll es laut Weinzierl "auch in den kommenden Wochen so weitergehen". Allerdings empfangen die Fuggerstädter am nächsten Spieltag den Serienmeister FC Bayern München. Doch danach folgen mit Bochum und Fürth auch direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. "Solche Spiele wollen wir dann unbedingt erfolgreich bestreiten", so sieht Weinzierls langfristiger Ansatz aus.