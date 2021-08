Bundesliga: FC Augsburg muss gegen Leverkusen liefern

Die Augsburger warten noch auf ihr erstes Saisontor und ausgerechnet gegen Leverkusen müssen sie liefern. Gegen den Werksclub konnte der FCA in den letzten 20 Partien keinen Sieg einfahren. 13 Niederlagen und sieben Remis stehen zu Buche. Am Samstag (15.30 Uhr / Radio-Livereportage auf BR24 Sport) soll die schwarze Serie reißen. "Wir sind Außenseiter, aber in der Rolle fühlen wir uns wohl", sagt Trainer Markus Weinzierl und gibt sich betont kämpferisch: "Es ist unsere Pflicht, uns zu zerreißen und 110 Prozent zu geben."

Der Kapitän fehlt gegen Leverkusen

Fehlen werden Weinzierl bei der Umsetzung Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und auch Jan Moravek. Innenverteidiger Gouweleeuw fällt mit Adduktorenbeschweren erneut aus. "Längerfristig" muss der FCA laut Weinzierl dagegen auf Mittelfeldspieler Moravek verzichten. Der Tscheche hat beim 0:0 vor einer Woche in Frankfurt eine Muskelverletzung erlitten. "Das ist bitter für ihn und für uns", so der Coach.

Im Sturm steht Florian Niederlechner nach einer in Frankfurt erlittenen Verletzung am Kopf wieder zur Verfügung. Die Angreifer Alfred Finnbogason und Sergio Cordova trainieren nach Verletzungen auch wieder mit dem Team. Es könnte für einen Kaderplatz reichen. Weinzierl erhofft sich dadurch mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Auch Abwehrspieler Felix Uduokhai ist nach muskulären Problemen einsatzbereit.