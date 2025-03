FC Augsburg - vom Abstiegskandidaten zum Europa-League-Anwärter

Dieser FC Augsburg hat Fahrt für die internationalen Startplätze aufgenommen. Mit dem ersten Sieg beim einstigen Fußball-Riesen Borussia Dortmund nach mehr als zehn Jahren hat die Mannschaft von Trainer Jess Thorup sogar einen Vereinsrekord aufgestellt.

Neunmal nacheinander haben die Augsburger nicht mehr verloren, fünfmal nacheinander haben Torwart Finn Dahmen & Co. kein Gegentor kassiert. Platz sechs in der Fußball-Bundesliga liegt nur noch vier Punkte entfernt.

Gouweleeuw: "Beeindruckende Serie"

"Unsere Serie ist beeindruckend", räumte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach dem 1:0 (1:0) in Dortmund ein, "aber wir werden mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und den Fokus weiter auf das nächste Spiel legen."

Gouweleeuw ist ein elementarer Bestandteil der Augsburger Serientäter. Der Niederländer orchestriert nicht nur die Defensive, der 33-Jährige war nach einer Freistoßflanke des früheren Dortmunders Marius Wolf mit einem feinen Kopfballheber in der 23. Minute sogar der Matchwinner.

Augsburg trifft als Einheit auf

"Wenn man nicht so oft das Tor trifft, dann ist jedes Tor sehr schön", sagte Gouweleeuw nach seinem erst siebten Bundesligatreffer im 249. Spiel, "aber dass es am Ende auch noch das entscheidende Tor ist, freut mich sehr."

Das Ausrufezeichen von Gouweleeuw in der Offensive zeigt, welchen Stellenwert die Defensive in Augsburg hat. Thorups Mannschaft verteidigt verbissen und geschlossen. Das fängt bei den Stürmern an und geht bisweilen auch auf Kosten ihrer Effektivität. Wenn man "als eine Einheit" auftrete, "dann sieht man, was am Ende möglich ist", meinte Gouweleeuw, der eben auch im Angriff in die Bresche springt.

Keeper Dahmen knackt 500er-Schallmauer

Der FC Augsburg rollt - und wie! "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir jetzt seit neun Spielen ungeschlagen sind, dafür haben wir sehr hart gearbeitet", sagte Torwart Dahmen. "Der Kopf entscheidet im Fußball sehr viel – wir haben gerade ein gutes Selbstbewusstsein und sind im Flow."

Dahmen hat seinen Rekord beim FC Augsburg sogar weiter ausgebaut. Der frühere Mainzer ist mittlerweile seit 523 Minuten ohne Gegentor. Erst als 29. Torhüter der Bundesliga-Historie durchbrach er die 500er-Schallmauer. "Die Minutenzahl hört sich natürlich sehr gut an, die Serie kann gerne weitergehen", sagte Dahmen. "Aber die ganz klare Priorität hat der Erfolg der Mannschaft."