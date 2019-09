Bundesliga: FC Augsburg hat Leverkusen wenig entgegenzusetzen

Die Rollen waren vor dem Anpfiff klar verteilt. Die Gäste gingen als Favoriten in das Duell mit den Schwaben und übernahmen gleich die Kontrolle über das Spielgeschehen. Allerdings ging Leverkusen, wie die Augsburger, zunächst ohne großes Risiko und damit auch ohne gefährliche Torszenen, durch die Partie. Wie aus dem Nichts kam dann auch die Führung für Leverkusen. Ein bitterer Augenblick für Augsburg, denn nach einer scharfen Flanke hatte Florian Niederlechner (35.) den Ball cirka zehn Meter vor dem Tor abgefälscht und in den eigenen Kasten gelenkt. Kein Mut, kein Risiko, keine Offensivaktionen - die extreme Defensivtaktik der Schwaben wurde in der ersten Hälfte bestraft.