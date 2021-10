Bundesliga: FC Augsburg geht in Mainz mit 1:4 unter

Auf Grund zahlreicher Unaufmerksamkeiten der ungeordneten und lückenhaften Abwehr stand es in Mainz nach rund einer halben Stunde bereits 0:3 aus Sicht der Schwaben. Die hatten dem stürmischen Auftritt der Mainzer so gut wie gar nichts entgegenzusetzen. In der zweiten Halbzeit schafften die Schwaben immerhin den Ehrentreffer zum 1:4. Der FC Augsburg behält durch die Niederlage vorerst seinen Platz auf dem Abstiegsrelegationsplatz, kann aber von Arminia Bielefeld noch überholt werden.

"Wir waren wie eine Vorspeise heute." Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz

Drei Patzer, drei Gegentreffer

Robert Gumny leistete sich den ersten dicken Aussetzer. Bei einer Hereingabe der Mainzer drosch er vollkommen unbedrängt über den Ball. Karim Onisiwo bedankte sich und zirkelte die Kugel (10.) aus elf Metern ins rechte Eck. Den nächsten Durchmarsch (15.) vollendete Stefan Bell zum 2:0. Jonathan Burkardt setzte sich im Strafraum mühelos gegen Gumny (26.) im Kopfballduell durch. Und so stand es nach einer halben Stunde bereits 3:0. Rafal Gikiewicz klärte (35.) die nächste nicht verhinderte Offensivaktion der Mainzer.

"Das war als Mannschaft inakzeptabel. So wie in den ersten 45 Minuten kann man kein Bundesligaspiel bestreiten". FCA-Trainer Markus Weinzierl

Kurzer Lichtblick beim FC Augsburg

In dieser desaströsen Phase des FC Augsburg überraschte Daniel Caligiuri mit dem ersten Abschlussversuch aus 25 Metern, der aber um einiges am linken Pfosten vorbei rauschte. Ansonsten ging es bis zu diesem Zeitpunkt nämlich ausschließlich in eine Richtung - auf den Kasten der Schwaben. Wäre Gikiewicz gegen Jonathan Burkardt (40.) nicht herausgeeilt, hätte der Youngster problemlos auf 4:0 erhöhen können.

Mainz legt nach FCA-Anschlusstreffer sofort nach

Nach der Halbzeitpause (46.) erlöste Trainer Weinzierl den unglücklichst agierenden Gumny und brachte Tobias Strobl. Sergio Córdova, an dem das Spiel komplett vorbei ging, wurde durch Andi Zeqiri ersetzt. Und siehe da: Nach einem Traumpass von Daniel Caligiuri hatte Ruben Vargas das 1:3 auf dem Fuß, zielte aber über den Querbalken. Andi Zeqiri hingegen schaffte (69.) den Anschlusstreffer. Doch Mainz hatte die passende Antwort: Burkhardt (71.) stellte den alten Abstand wieder her. Damit besiegelte er die deutliche Niederlage für den FCA.