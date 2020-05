Bundesliga: FC Augsburg gegen Paderborn endet torlos

Auch in der zweiten Hälfte kein Tor in Sicht

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Augsburger den Druck. Doch die zwingendste Torchance verpasste in dieser Phase Holtmann (61.). Der zog flach ab - das Leder flog an Luthes Fingerspitzen vorbei und klatschte an den Pfosten. Kurz darauf vergab dann der eingewechselte Sven Michel (70.) frei vor dem FCA-Torwart. Der mit einer starken Parade den Ball blockte. Paderborn ging mehr Risiko und war näher am ersehnten Torerfolg. Denn ohne Punkte würden die Ostwestfalen weiter am Tabellenende kleben.

In der 88. Minute hatte dann allerdings noch der eingewechselte Noah-Joel Sarenren-Bazee seine Chance auf den Lucky Punch. Wenige Meter vor dem Tor konnte er abziehen, doch sein abgefälschter Schuss endete bei Fingerle. Nach einer zähen Partie blieb es bei jeweils einem Punkt für die Mannschaften. Augsburg brachte das Remis nicht in Bedrängnis, für Schlusslicht Paderborn wird es im Abstiegskampf dagegen immer enger.