Bundesliga: FC Augsburg erkämpft einen 1:0-Sieg im Kellerduell

Der FC Augsburg steht nach dem 1:0-Sieg in Bielefeld auf Rang 14. Vom Relegationsplatz sind die Schwaben drei Punkte entfernt, vom ersten Abstiegsplatz sogar sieben Zähler. Allerdings können die Vereine aus der Gefahrenzone noch nachlegen.

Abstiegskampf pur: Fouls, gelbe Karten und Uduokhai verletzt

Passend zum Abstiegskampf war die Partie von Anfang an geprägt intensiven Auseinandersetzungen. Erst bekam Fabian Klos beim Luftduell (5.) den Arm von Reece Oxford in den Nacken. Dann erwischte es Masaya Okugawa, der von Daniel Caligiuri (6.) mit offener Sohle am Fuß getroffen wurde. Caligiuri (21.) und Carlos Gruezov (26.) kassierten die Gelbe Karte. Dann erwischte Felix Uduokhai (30.) seinen Gegenspieler Patrick Wimmer mit offener Sohle am Fuß und knickte danach auch noch unglücklich um. Der Augsburger musste wegen seiner Verletzung das Spielfeld verlassen und wurde (33.) durch Frederik Winther ersetzt. "Es schaut nach einer Bänderverletzung aus", sagte der Coach nach dem Spiel.

"Ein verdienter Sieg auf Grund der zweiten Hälfte." FC Augsburg-Trainer Markus Weinzierl

Chancen auf beiden Seiten lange nicht genutzt

Erst jetzt gab es auch sehenswerte Offensivaktionen. Michael Gregoritsch köpfte (35.) eine Iago-Flanke von links über den Kasten. Fabian Kunze probierte es aus der zweiten Reihe und zielte (39.) dabei über die Latte. Nochmals verfehlte Gregoritsch (44.) per Kopfball knapp den Kasten. Damit ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

"Den nehm' ich natürlich mit vollem Risiko und ich freue mich umso mehr, dass er reinging und wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben." Siegtorschütze Daniel Caligiuri

Augsburger Siegtreffer nach Bilderbuch-Angriff

Der FC Augsburg ging druckvoller in den zweiten Spielabschnitt. Nach einer Balleroberung von Iago und dem Bilderbuch-Angriff des durchstartenden Vargas konnte Caligiuri (50.) mit dem Führungstreffer abschließen. Iago verpasste (66.) den langen Pfosten knapp. Dazu brachte Trainer Markus Weinzierl (68.) mit Mads Pedersen und André Hahn frische Kräfte. Bielefeld verstärkte sich (76.) mit Nathan De Medina, George Bello und Brian Lasme. Am Spielstand änderte sich aber trotzdem nichts mehr.