Bundesliga: FC Augsburg erkämpft 1:1 gegen Frankfurt

Durch den verdienten Punktgewinn hat der FC Augsburg jetzt 19 Punkt auf dem Konto und hat Platz 16 an den VfB Stuttgart abgegeben. Allerdings können die Schwaben noch von Arminia Bielefeld verdrängt werden, das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth läuft jetzt.

Abwehr-Patzer ermöglicht Eintracht-Führung

Lange hatte die FCA-Defensive angesichts der eher harmlosen Angriffe der Eintracht keine Probleme. Dann aber verlor Niklas Dorsch die Kugel im Mittelfeld, dadurch konnte Frankfurt sich bis in den Strafraum durchtanken, wo Daichi Kamada den FCA-Keeper Rafał Gikiewicz umkurvte und vor den anrauschenden FCA-Verteidigern ins leere Tor einschob. Jesper Lindström nagelte die Kugel (29.) nach einem beeindruckenden SGE-Angriff an den Außenpfosten.

FC Augsburg kommt zurück ins Spiel

Andi Zeqiri erhielt die Gelbe Karte nach einem Stürmerfoul, deshalb wurde der anschließende Treffer des Neuzugangs Ricardo Pepi annulliert. Das 1:1 durch Michael Gregoritsch (38.) zählte hingegen. In der Nachspielzeit (90. +2) zeigten die Videobilder, dass eine Handberührung von Lindström nicht strafwürdig war. Damit brachten die Schwaben den durchaus verdienten 1:1-Halbzeitstand in die Kabine.

Umkämpfte Partie mit Ausrufezeichen vom FCA

Mit zwei Wechseln beim FCA ging es in die zweiten 45 Minuten. Trainer Markus Weinzierl brachte (46.) Mads Pedersen für Iago und Felix Uduokhai statt Andi Zeqiri. Damit blieben die Fuggerstädter gut im Spiel. Nachdem auch Frankfurt wieder aufkam, entwickelte sich eine umkämpfte und spannungsreiche Partie. In der Schlussphase war der FC Augsburg dem Sieg näher als Frankfurt, musste sich aber am Ende mit dem 1:1 begnügen.