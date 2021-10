31.10.2021, 17:29 Uhr

Bundesliga: FC Augsburg beendet Sieglosserie - 4:1 gegen VfB

Nach fünf sieglosen Spielen in der Liga und dem Aus im DFB-Pokal in Bochum hat der FC Augsburg gegen Stuttgart wieder einen Erfolg für sich verbuchen können. Die bayerische Schwaben schlugen den VfB mit 4:1 und wirkten am Ende wie befreit.