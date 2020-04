Bundesliga: Fanszenen gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Mit einem bundesweiten Zusammenschluss haben sich zahlreiche Fan- und Ultragruppen gegen eine Wiederaufnahme des Fußballs in der aktuellen Situation ausgesprochen.

"Fußballwelt nicht von der restlichen Gesellschaft entkoppeln"

Sie kritisieren dabei eine mögliche Sonderstellung des Fußballs in der Coronakrise. Sie fordern, dass sich die Fußballwelt nicht von der restlichen Gesellschaft entkoppelt: "In einer Zeit, in der wir alle sehr massive Einschränkungen unserer Grundrechte im Sinne des Gemeinwohls hinnehmen, ist an einen Spielbetrieb der Bundesligen nicht zu denken", hieß es in einem Statement.

Virustest für alle Beteiligten an Geisterspielen "blanker Hohn"

Für besonderen Unmut sorgt die Idee, die Beteiligten an möglichen Geisterspiele komplett einem Virustest unterziehen zu wollen. Deswegen finden die Fans: "Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft". Die unterzeichnenden Fangruppen halten es "für absurd, dass in Deutschland weiterhin ein Mangel CoVid-19-Tests" bestehe, "gleichzeitig Fußballprofis aber etwa 20.000 solcher Test bekommen sollen, damit die Bundesliga zumindest mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden kann".

"Saisonabbruch darf kein Tabu sein"

Einen Zeitpunkt, wann der Profifußball in Deutschland wieder starten könne, nannten das Statement nicht. Stattdessen schrieben die Unterzeichnenden, dass selbst "auch ein Abbruch der Saison 2019/2020 in den Augen der Fanszenen kein Tabu mehr sein" darf.

DFL-Beratungen über Geisterspiele folgen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) berät am 23. April erneut über mögliche Szenarien zur Wiederaufnahme der Saison. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte erklärt, dass er eine Fortsetzung ohne Zuschauer für denkbar hält. Da die öffentlichen Restriktionen vorerst bis zum 3. Mai verlängert wurden, könnte der Ball im besten Fall wohl ab dem 8. Mai wieder rollen.