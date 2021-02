Bundesliga: Eintracht bezwingt den FC Bayern mit 2:1

Die Eintracht überrollte die Bayern in der ersten halben Stunde und ging verdient mit 2:0 in Führung. Erst in der zweiten Halbzeit übernahmen die Münchner die Partie und kamen durch Robert Lewandowski zum Anschlusstreffer. Die Wende konnten sie aber nicht erreichen. Nach der dritten Saisonniederlage sind die Bayern zwar noch Spitzenreiter. Der Abstand zu Verfolger Leipzig beträgt fünf Punkte, kann sich aber bei einem Erfolg des Konkurrenten am Sonntag (21.2.2021, 15.30 Uhr noch auf zwei Zähler verringern.

"Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und Frankfurt hat das gut gemacht. Mit der Niederlage müssen wir leben." FC Bayern-Trainer Hansi Flick

Zehnminütige Pause nach Verletzung des Schiedsrichterassistenten

Zu Beginn der Begegnung stand aber erst einmal der Mann an der Seitenlinie im Mittelpunkt. Schiedsrichterassistent Mike Pickel hielt sich (5.) das Sprunggelenk und verschwand in der Kabine. Nachdem einige Minuten kein Ersatzmann bereitstand, bekamen die Spieler Bälle, um sich Pässe zuzuspielen und sich warmzuhalten. Dann übernahm Tobias Reichel den Platz an der Seitenauslinie und die Partie konnte fortgesetzt werden. Jetzt präsentierte sich die Eintracht im Vorwärtsgang.

"Das haben wir auch schon gegen Bielefeld falsch gemacht." FC Bayern-Kapitän Manuel Neuer über die Abwehrfehler

Eintracht überrollt den FC Bayern, besondere Geste nach dem 2:0

Nachdem Kostic den Ball scharf in Richtung Elfmeterpunkt hereingab, hielt Daichi Kamada den Fuß hin und lenkte ihn ins rechte Eck (12.) zur 1:0-Führung ein. Nach rund 20 Minuten lautete die Frankfurter Zwischenbilanz: 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe und 6:1-Torschüsse. Amin Younes hielt im Strafraum einfach mal drauf (31.) und ließ Manuel Neuer keine Chance. Statt dem üblichen Torjubel zeigte der Schütze eine besondere Geste. Mit einem Trikot, auf dem das Porträt eines Opfers des Terroranschlags von Hanau aufgedruckt war, erinnerte er an das Ereignis vor einem Jahr.