vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Bundesliga: Dortmund findet die Lücken in der Augsburger Abwehr

Der FC Augsburg ging am 19. Spieltag mit einem guten Angriff in Führung, doch Borussia Dortmund konnte die Abwehr der Schwaben gleich zwei Mal überwinden. Am Ende machte ein Eigentor von Uduokhai die 1:3-Niederlage der Gäste perfekt.