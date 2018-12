Bundesliga: Club will Durststrecke gegen Leverkusen beenden

Nach dem Sieg der Stuttgarter gegen den FC Augsburg ist der Aufsteiger erstmals in dieser Saison auf den Relegationsplatz abgerutscht. Mit einem Erfolg gegen Bayer zum Abschluss des 13. Spieltages (Montag, 20.30 Uhr) könnte sich der Club aber wieder vor den VfB schieben. Gegen "eines der Schwergewichte der Liga" müsse sein Team jetzt "weit über Grenzen gehen", meint Köllner. Er hofft auf einen ähnlich guten Auftritt wie am 9. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, als die Franken erst in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer kassierten.

Valentini und Löwen fallen weiter aus, Bauer gesperrt

Dass es nicht einfach wird, weiß der Trainer, weil Leverkusen "einen richtig guten Ball spielt und eine gute Teamstruktur hat". Außerdem muss Köllner weiter auf die Rechtsverteidiger Enrico Valentini (Sehnenanriss im Oberschenkel) und Eduard Löwen (Außenbandzerrung im rechten Knie) verzichten. Beide sind zwar wieder im Lauftraining, "ein Einsatz kommt aber noch zu früh", sagte der 48-Jährige vor der Partie. Abwehrspieler Robert Bauer sitzt mit einer Gelb-Rot-Sperre auf der Tribüne. Für ihn wäre Kevin Goden eine Option. Der verletzte Torhüter Christian Mathenia (Kapselverletzung im Knie) wird von Aufstiegskeeper Fabian Bredlow ersetzt.

Köllner hofft auf Unterstützung der Fans

Dass die Fans von Montagsspielen nicht begeistert sind, weiß Köllner. Vom Fanboykott hält er aber wenig: "Ich habe Verständnis, dass Fans ihren Unmut über die Kommerzialisierung des Fußballs und gewisse Regularien zeigen. Allerdings schaden sie mit solchen Aktionen der Mannschaft." Er hofft im Max-Morlock-Stadion auf lautstarke Unterstützung von Beginn an.

Werksklub kommt ohne Tah nach Nürnberg

Leverkusen wird ohne Nationalspieler Jonathan Tah anreisen: Der Innenverteidiger hatte laut Bayer-Coach Heiko Herrlich schon am Samstag über Erkältungssymptome geklagt: "Es macht keinen Sinn, ihn mitzunehmen." Herrlich erhofft sich an seinem 47. Geburtstag eine "Topleistung meiner Mannschaft". Allerdings hat er großen Respekt vor Nürnbergs Zweikampfstärke: "Sie gehen rustikal zu Werke."