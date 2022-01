Bundesliga: Burchert erhält bei Fürth Vorzug vor Zugang Linde

Der Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth muss am Samstag (15.30 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport) im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auf Julian Green verzichten. Der Offensivspieler verletzte sich im Training am Rücken. "Das wird nicht funktionieren. Es ist keine größere Verletzung, aber so schmerzhaft, dass er nicht zur Verfügung steht", sagte Trainer Stefan Leitl.

Zudem verzichtet Leitl auf Abwehrspieler Justin Hoogma. Der Leihspieler von 1899 Hoffenheim befinde sich "in Verhandlungen mit einem neuem Verein, er wird deshalb nicht im Kader sein".