Bundesliga: Bremen schlägt Augsburg in den letzten zehn Minuten

Der FC Augsburg zeigte sich in der Anfangsviertelstunde durchaus aktiv und mit viel Ballbesitz. Allerdings gab es auch zwei brenzlige Situationen im Strafraum der Schwaben. Milos Veljokovic ging im Zweikampf mit Rani Kedira (12.) zu Boden. Reece Joel Oxford trat Ömer Toprak (13.) auf den Fuß. In beiden Situationen gab es aber vollkommen zurecht keinen Elfmeter. Die erste Einschussmöglichkeit dieser Partie hatten der FCA (18.). Ein Fehlpass von Marco Friedl landete bei Alfred Finnbogason, der legte quer auf André Hahn, der jedoch flach am langen Eck vorbeizog. Erst nach rund einer halben Stunde brachte Gebre Selassie (33.) die erste Kugel auf den Kasten der Augsburger, Rafal Gikiewitz parierte sicher.

FCA-Doppelwechsel bringt nichts, Doppelschlag durch Bremen

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Bremen wesentlich aktiver, Augsburg kam nicht mehr so zum Zug. FCA-Coach Heiko Herrlich reagierte durch einen Doppelwechsel: Robert Gumny ersetzte Daniel Caligiuri (57.) und vorne sollte es Florian Niederlechner (58.) statt Finnbogason richten. Stattdessen stand aber Oxford (63.) völlig frei und Josh Sargent scheiterte an einer Fußabwehr des Augsburger Keepers (65.). Als es eigentlich so aussah, dass sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung abfinden würden, gelang Selassie (84.) der überraschende Führungstreffer. Kurz vor dem Spielende machte Felix Agu (87.) mit seinem Treffer zum 2:0 für Bremen den Deckel drauf.