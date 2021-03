Bundesliga: Bielefeld entlässt Trainer Neuhaus

Arminia Bielefeld entließ den 61-jährigen Neuhaus am Montag als Reaktion auf den anhaltenden Abwärtstrend. Die Ostwestfalen sind mit einem Punkt aus fünf Spielen Letzter der Rückrundentabelle und kassierten in diesen Partien jeweils mindestens drei Gegentore. Dennoch kommt die Entlassung für viele Fans in Bielefeld überraschend.

Niederlage in Dortmund

Nach dem 0:3 bei Borussia Dortmund am Samstag gab sich der Stoiker Neuhaus noch gewohnt gelassen. Die Diskussion um ihn habe "schon länger Fahrt aufgenommen. Das ist ja fast durchgängig so gewesen. Ich mache mir meine Gedanken ausschließlich über die Trainingsarbeit", sagte der Ex-Profi. Der Trainer-Routinier hatte Bielefeld im vergangenen Sommer nach elfjähriger Abstinenz in die Bundesliga zurückgeführt.