Bundesliga: Beckenbauer verfolgt Augsburger 0:1 in Hoffenheim

Der 76-jährige Beckenbauer, der sonst nur noch sehr selten in der Öffentlichkeit präsent ist, war in der Arena in Sinsheim auf einem Tribünenplatz zu sehen. Der Münchner gilt als Freund und Vertrauter von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Dem "Kaiser" wurde jedoch eher Fußball-Magerkost geboten. Der FC Augsburg präsentierte sich offensiv harmlos, Hoffenheim nutzte eine der wenigen Chancen.

Augsburg macht lange dicht, Hoffenheim nutzt aber eine Chance

In der Anfangsviertelstunde machte der FC Augsburg zwar hinten gut dicht. Dafür zeigten die Schwaben nach vorne keinerlei zwingende Chancen. Daran änderte auch der im Januar für eine Rekordsumme von 16 Mio. Euro geholte Mittelstürmer Ricardo Pepi nichts, der seit Anfang April erstmals wieder in der Startelf stand. So blieb es nach einer halben Stunde beim torlosen Remis. Dann überwand Hoffenheim die Augsburger Abwehrreihen. Nach einem Ballgewinn von Andrej Kramaric flankte der auf Robert Skov, der die Kugel weiter auf Dennis Geiger ablegte. Der nahm die Kugel spektakulär an und drosch sie (38.) in die linke obere Ecke herein zur 1:0-Führung für die TSG.