Bundesliga: BVB und Gladbach eröffnen die Saison

Um etwas mehr Vorbereitungszeit zu haben, wird der Auftakt der bayerischen Triple-Jäger um drei Tage auf den 21. September (Montag) verschoben. Stattdessen werden Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am 18. September das Auftaktspiel der 58. Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten. Damit ist der Titelverteidiger erstmals seit seiner Einführung nicht am offiziellen Eröffnungsspiel beteiligt.

Das hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor knapp zwei Wochen bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die Bundesliga und 2. Bundesliga bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Der Supercup zwischen den Bayern und dem BVB wird am 30. September ausgetragen.