Bundesliga: Bayern schießen sich den Pokalfrust von der Seele

Bei den Bayern saß Trainer Julian Nagelsmann weiterhin nicht auf der Trainerbank. Dessen Vertreter Dino Toppmöller nahm im Vergleich zur Pokalpleite vier Veränderungen vor. In der Anfangsformation übernahmen Josip Stanisić, Niklas Süle, Corentin Tolisso und Kingsley Coman für Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Leon Goretzka und Serge Gnabry.

Auf dem Platz präsentierte sich auch das restliche Team des FC Bayern München zeitweise wie ausgewechselt. Allerdings leistet der Rekordmeister sich auch gegen Berlin ein paar unkonzentrierte Phasen, die zu Gegentreffern führten. Am Ende wirkte der 5:2-Sieg durchaus als eine Reaktion auf das bittere Pokal-Aus.

Bayern legt mit drei Treffern vor

Robert Lewandowski brachte die Bayern (15.) durch einen Elfmetertreffer auf Kurs. Einen Freistoß versenkte der Goalgetter (23.) rechts im Torwarteck. Kurz nachdem Leroy Sané die Kugel aus einer Abseitsposition ans Außennetz knallte, versenkte er diese (35.) völlig freistehend zum 3:0. Unbeeindruckt davon gelang Niko Gießelmann (43.) das 1:3.

Union kommt ran, Coman und Müller sorgen für Erlösung

Nach der Pause musste Torhüter Manuel Neuer (52.) eine Doppelchance der Eisernen vereiteln und kurz darauf gegen Becker (57.) erneut klären. Der Anschlusstreffer lag in der Luft. Wie aus dem Nichts erlöste Kingsley Coman (60.) die Münchner in dieser Sturm und Drang-Phase der Hausherren durch den Treffer zum 4:1. Kurz darauf (64.) stellte der eingewechselte Julian Ryerson den alten Abstand wieder her. Thomas Müller ließ Unions Torhüter (79.) Andreas Luthe beim 5:1 keine Chance und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Negativrekord für Union, FC Bayern weiter Tabellenführer

Für den 1. FC Union Berlin war es das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass sie fünf Gegentore einstecken mussten. Der FC Bayern behauptete die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund.