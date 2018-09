15.09.2018, 16:08 Uhr

Bundesliga: Augsburg verschenkt Sieg in Mainz

Der FC Augsburg hat am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen möglichen Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz leichtfertig verschenkt. Die Schwaben gingen kurz vor dem Ende in Führung, Mainz drehte in der Nachspielzeit die Partie.