Bundesliga: Augsburg holt einen Punkt an der Alten Försterei

Am vierten Spieltag der Bundesliga ging der FC Augsburg zum ersten Mal in dieser Saison auf Augenhöhe mit dem Gegner in eine Begegnung. Nach den beiden Niederlagen in Hoffenheim und Leverkusen und dem Unentschieden gegen Frankfurt wollte der FCA das Spiel bei Union Berlin unbedingt gewinnen. Am Ende steht ein 0:0 der besseren Sorte. Viel Kampf, viel Einsatz und doch mit schönen Kombinationen und Spielszenen. Kurz vor Schluss verpasste es der FCA, sich für seinen engagierten Auftritt zu belohnen.

Vor mehr als 10.000 Zuschauern erwischten allerdings die Gastgeber den besseren Start in das Spiel. Mit guten Kombination fanden sie immer wieder Lücken zwischen den Augsburger Verteidigungslinien und kamen in der Anfangsphase zu sehr guten Chancen. Erst scheiterte Niko Gießelmann, der nach guter Hereingabe von Marvin Friedrich völlig frei zum Schuss kam, eher an sich selbst als an Rafal Gikiewicz (9.). Zwei Minuten später war es tatsächlich der FCA-Keeper selbst, der durch einen starken Reflex die Fingerspitzen an einen wuchtigen Weitschuss bekam und somit zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit einen Gießelmann-Treffer verhinderte. Der abgefälschte Schuss klatschte gegen den Innenpfosten.