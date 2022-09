Bundesliga-Auftakt der Frauen: Bleibt das EM-Feeling?

Durch das Traumfinale der Europameisterschaft im Wembley-Stadion hat die deutsche Elf die bisher größte Bühne im Frauenfußball in Sachen Aufmerksamkeit erlebt – und trotz der Niederlage Begeisterung ausgelöst. Fast 18 Millionen Menschen fieberten in der ARD mit dem Team von Trainerin Voss-Tecklenburg. Heute Abend startet der FC Bayern mit dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesligasaison: Was vom EM-Feeling bleibt und was die Bayern sich für die neue Saison erwarten, sagt die Spielführerin der Bayern Lina Magull im BR24 Thema des Tages.

Nach der EM mehr Aufmerksamkeit für den Frauen-Fußball

Sie wären alle ein bisschen überrascht gewesen, was der vergangene Sommer für einen Hype um Frauenfußball ausgelöst habe, sagt Lina Magull. "Aber genau das wollten wir schon die ganzen letzten Jahre erreichen", erklärt Magull. Es sei schwierig gewesen, das in der deutschen Gesellschaft auszulösen, zumal es eine so starke Männer-Bundesliga gebe. "Um so schöner, dass wir es jetzt im Jahr 2022 geschafft haben, ganz, ganz viele Menschen zu begeistern und zu zeigen, dass wir auch einfach eine hohe Qualität an fußballerischen Aspekten haben", so Magull weiter.

Sie kritisierte jedoch, dass die deutschen Fußball-Frauen in der Nationalmannschaft nach wie vor schlechter bezahlt würden, als die männlichen Kollegen. Sie wollten in derselben Sportart gleich behandelt werden - "und das ist halt leider noch nicht der Fall", sagt sie mit Blick auf den DFB. Aber die Hoffnung sei groß, dass sich in den kommenden Monaten bis zur WM (20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland) einiges verbessern werde.

Vollere Stadien motivieren die Spielerinnen

Bisher spielten die Frauen in der Bundesliga im Schnitt vor nicht mal 900 Zuschauerinnen und Zuschauern. Vergangenen Montag waren bei einem Pokalspiel beim Zweitligisten Ingolstadt 2.773 Fans im Stadion. Das EM-Finale mit einer Zuschauerzahl von fast 18 Millionen scheint also durchaus Werbung für den Frauenfußball gewesen zu sein. "Es beflügelt einfach" wenn mehr Zuschauer im Stadion sind, findet Lina Magull. "Man kriegt die Begeisterung mit von den Menschen, die dann vor Ort sind. Klar, da sind wir dann noch mal motivierter mehr aus uns rauszuholen, die Qualität noch mal höher zu setzen, weil wir auch wollen, dass die Leute wiederkommen" fügt sie hinzu.

Saisonauftakt voller Vorfreude

Die Spielerinnen vom FC Bayern starten voller Vorfreude in die neue Saison, so Magull. Vor allem "auf dieses große Stadion" und den Top-Gegner Frankfurt, mit dem man diese Saison auf jeden Fall wieder rechnen müsse. "Ich glaube, gegen uns sind sie irgendwie auch immer noch mal ein Stück mehr motiviert." Das liege nach ihren Worten daran, dass es ja gegen den "großen FC Bayern" gehe. "Deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch zusehen, dass wir unsere Leistungen auf dem Platz kriegen", so Magull.

Neuer Trainer, neue Spielerkollegin

Der Norweger Alexander Straus ist der neue Cheftrainer der FC Bayern Frauen. Er kommt vom norwegischen Meister Sandviken TF / SK Brann, den er 2021 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Titel geführt hat. Schon nach der kurzen Zeit mit ihm kann Magull sagen, "dass er ein unheimlich fußballbegeisterter Mensch ist", außerdem sei er ein sehr emotionaler Trainer. Neuzugang im Team ist Georgia Stanway, die gerade mit dem englischen Team Europameisterin geworden ist. "Ein starkes Zeichen" findet Magull und hofft, dass sie "noch mal eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein aus der EM mitgenommen hat."