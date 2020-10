01.10.2020, 06:57 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bundesliga-Auftakt: Coburger Handballer in Lemgo gefordert

Nach dem coronabedingten Saisonabbruch in der 2. Handball-Bundesliga und der Meisterfeier im Juni steht für Aufsteiger HSC 2000 Coburg nun der Auftakt in der Handball-Bundesliga an. Gegner am ersten Spieltag ist der TBV Lemgo Lippe.