Gegen Wolfsburg: Doppelpack für Jakić und Dreier für Augsburg

Der FC Augsburg schickt den VfL Wolfsburg am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 3:1-Erfolg tiefer in die Krise. Für die Gäste machten Doppelpacker Kristijan Jakic (61., 79.) und Arne Maier (45.) den Sieg perfekt. Beim VfL Wolfsburg konnte nur Patrick Wimmer (9.) das Leder im FCA-Kasten versenken.

Wolfsburg mit besserem Start

Der VfL Wolfsburg erwischte gegen die Gäste aus Augsburg den besseren Start. Schon in der neunten Minute klingelte es im Kasten von Keeper Finn Dahmen. Patrick Wimmer hatte mit einem Schuss aus der Drehung aus neun Metern zur Führung eingenetzt. Und nur eine Minute später lag bereits das 2:0 in der Luft, doch der durch Jeffrey Gouweleeuw noch gefährlich abgefälschte Schuss von Mattias Svanberg strich haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

Da die Hausherren gegen die harmlosen Schwaben gut verteidigten, stand es über 44 Minuten 1:0 für Wolfsburg. Doch kurz vor der Pause flog der Torschütze wegen einer vermeintlichen Notbremse gegen Kevin Mbabu vom Platz. Und es kam sogar doppelt bitter für die Wölfe. Denn den fälligen Freistoß verwandelte Arne Maier in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Augsburg dreht das Spiel

Der Ausgleichstreffer beflügelte das Thorup-Team. Und in der 61. Minute drehte der FC Augsburg das Spiel. Kristijan Jakić köpfte zunächst seinen Mitspieler Phillip Tietz an, brachte das Leder im Anschluss aus zentralen zehn Metern aber selbst erfolgreich im VfL-Tor unter. Schiedsrichter Timo Gerach überprüfte noch auf Handspiel von Tietz, doch der Treffer zählte. Kurz darauf holte sich Ermedin Demirović (68.) noch die 5. Gelbe Karte der Saison ab und fehlt damit nach der Länderspielpause gegen den 1. FC Köln.

Die positive Bilanz sollte es nicht trüben, denn die Augsburger konnten die Führung auf 3:1 ausbauen. Arne Engels hatte das Spielgerät auf Jakić gepasst, der schnürte seinen Doppelpack mit einem platzierten Flachschuss. Mit dem Sieg rückt Augsburg in der Tabelle zwischenzeitlich auf Rang sieben. Die Fans im Gästeblock jubelten schon über den Sprung auf die europäische Bühne: "Europapokal, Europapokal!" Allerdings können die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg am aktuellen Spieltag noch nachlegen.