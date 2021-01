Bundesliga: 2:1-Arbeitssieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg.

Auftakt mit Nacken- und einen Paukenschlag

Die Partie begann mit einem Nacken- und einen Paukenschlag für den SC Freiburg. Zuerst mussten die Breisgauer den ohne Fremdeinwirkung verletzten Baptiste Santamaria (5.) vom Feld nehmen. Dann versenkte Robert Lewandowski (7.) die Kugel zur 1:0-Führung für den FC Bayern.

Verlorene Linie nach dem Führungstreffer

Danach verlor der Rekordmeister wie in den vergangenen Spielen wieder die Line. Sie überließen dem SC Freiburg das Feld. Roland Sallei gab (16.) den ultimativen Warnschuss ab. Dazu kamen die bereits bekannten unnötigen Ballverluste der Münchner, wie durch Alphonso Davies (21.) im Mittelfeld. Nur mit großer Mühe schafften es die Bayern, Lücken im konzentriert verteidigenden Freiburger Defensivverbund zu finden. Für den ohne Fremdeinwirkung angeschlagenen Gnabry kam (29.) Sané. Nach einem viel zu lang geschlagenen Ball am rechten Flügel (39.) schüttelte der frustriert den Kopf. Schließlich hatte der Rekordmeister inzwischen die Schlagzahl erhöht. Doch trotz 13:3 Torschüssen in der ersten Halbzeit kam nichts Zählbares dazu.