04.04.2019, 18:15 Uhr

1. FC Nürnberg: Der Glaube ist zurück

Was ein Sieg ausmachen kann: Nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Augsburg ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zurück beim 1. FC Nürnberg. Vor dem Gastspiel in Stuttgart herrscht vorsichtiger Optimismus.